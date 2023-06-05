В телерадиокомпании "Мир" прокомментировали взлом эфира

Телерадиокомпания сообщила, что врезка в эфир телеканала "Мир" и радио "Мир" была совершена незаконно и не имеет отношения к официальной сетке вещания, в настоящее время трансляция восстановлена

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Межгосударственная телерадиокомпания (МТРК) "Мир" сообщила о взломе эфира. Врезка в эфир телеканала "Мир" и радио "Мир" была совершена незаконно и не имеет отношения к официальной сетке вещания, в настоящее время трансляция восстановлена, сообщили в пресс-службе МТРК "Мир" в понедельник.

"Сегодня с 12:41 до 13:18 неустановленными лицами была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала "Мир" и радио "Мир". <…> Вся информация, размещенная с 12:41 до 13:18, не имеет отношения к МТРК "Мир" и является абсолютными фейком и провокацией", - говорится в сообщении.

В настоящее время вещание телеканала "Мир" и радио "Мир" уже восстановлены, добавили в пресс-службе.

Ранее о том, что президент России Владимир Путин 5 июня не выступал с экстренным телерадиообращением, фейковую запись которого показали некоторые телесети, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О том, что по некоторым каналам шло видео с подписью "экстренное обращение президента", также сообщал ряд зрителей. В записи, которая выдавалась за выступление Путина, речь шла о якобы объявлении военного положения в приграничных областях России и о намерении президента подписать указ о всеобщей мобилизации. В соцсетях также появились сообщения о трансляции этого обращения по радио.