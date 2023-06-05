5 июня, 12:35

Эксперты сообщили, что население Украины за два года сократилось более чем на 8,5 млн

Рождаемость стала вдвое ниже показателя, необходимого для поддержания населения на прежнем уровне, сообщил аналитический центр "Украинский институт будущего"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Население Украины сократилось до 29 млн человек, рождаемость стала вдвое ниже показателя, необходимого для поддержания населения на прежнем уровне. С такой оценкой выступил аналитический центр "Украинский институт будущего" (УИБ).

"По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИБ, составляет 29 млн человек", - говорится в сообщении на странице института в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно данным УИБ, с момента начала боевых действий на Украине в феврале прошлого года страну покинули и не вернулись 8,6 млн жителей. По оценке института, в начале 2022 года на Украине фактически проживало 37,6 млн человек, с тех пор покинули страну 20,7 млн человек, но впоследствии 12,1 млн вернулись. Таким образом, по оценке института, население страны с начала 2022 сократилось на 8,6 млн человек.

В настоящее время на Украине работают только 9,1 млн - 9,5 млн жителей, а если вычесть из этого числа бюджетников, остается около 6-7 млн человек, занятых во внебюджетном секторе. "Они и есть упряжка, которая везет на себе других - 22-23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы", - отмечает аналитический центр.

Коэффициент фертильности на Украине уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения этот показатель должен быть больше 2. Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих, прогнозирует институт. "В Украине некому будет создавать ВВП", - делают выводы авторы исследования.

"Украинский институт будущего" не поясняет, в каких границах он оценивает население Украины - на фактически подконтрольных Киеву территориях, или на всех территориях, которые украинские власти считают своими. УИБ также не поясняют, почему его оценка численности населения не совпадает с данными официальной статистики и связано ли это с тем, что авторы доклада, в отличие от Государственной службы статистики (Госстата), принимали во внимание сезонную трудовую миграцию украинцев, временно выезжавших за рубеж на заработки.

До и после

Согласно данным Госстата Украины, численность населения Украины на 1 июля 2021 года составляло 41,38 млн человек, за прошедшие до этого полгода она сократилась на 205,1 тыс. человек. В декабре 2021 года украинское издание "Страна" сообщало со ссылкой на данные Госстата и Всемирного банка, что Украина после распада СССР потеряла 20% населения. Издание отмечало, что в 1991 году население Украины составляло 52 млн человек, а в 2021 году чуть более 41 млн человек. 

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