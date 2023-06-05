В Москве свадебный туризм станет одним из приоритетных направлений отрасли

На сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" размещены фото и подробное описание более 30 площадок, визуальное представление на карте

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Свадебный туризм будет одним из приоритетных направлений отрасли в Москве. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

"Приглашаю всех россиян делать предложения и сочетаться браком в Москве. Один из проектов, который мы будем развивать, - свадебный туризм, возможность сделать предложение [руки и сердца] в интересной обстановке, это будет один из приоритетов [столичного туризма]", - сказал Козлов.

Выбрать площадку для регистрации брака в столице можно на сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале. Там размещены их фото и подробное описание более 30 площадок, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления.