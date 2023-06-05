Семьям с детьми в ДНР с начала года одобрили 2,2 млрд рублей в качестве единого пособия

Соцподдержку получают 56 тыс. семей в регионе

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Социальный фонд России по ДНР одобрил 56 тыс. обращений на общую сумму 2,2 млрд рублей на получение единого пособия. Об этом сообщила ТАСС управляющий отделением фонда по региону Галина Сагайдакова.

"С начала года отделением Социального фонда осуществляется установление мер социальной поддержки семьям с детьми. На текущую дату вынесено более 56 тыс. положительных решений об установлении такой меры соцподдержки, как единое пособие, [на сумму] 2,2 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, в частности, установлены ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года для 2 тыс. застрахованных граждан на сумму 38 млн руб.

По иным мерам поддержки семей с детьми (пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью) вынесено 72 решения на сумму 94,8 млн рублей.