В Ельце готовят пункты размещения жителей пограничных районов Белгородской области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что там гражданам окажут необходимую помощь, обеспечат трехразовым горячим питанием

ЛИПЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Пункты для временного размещения жителей приграничных районов Белгородской области будут организованы в городе Ельце Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Ожидается приезд еще группы белгородцев, для них сейчас готовятся пункты временного размещения в Ельце, там гражданам окажут необходимую помощь, обеспечат трехразовым горячим питанием", - сказал Артамонов.

Он отметил, что за первые четыре дня июня регион принял и разместил 162 человека из Белгородской области, в основном жителей Шебекинского городского округа, среди которых несколько десятков детей.

"Мы откликнулись на просьбу Белгородской области и приняли людей из Шебекина, приехавшие к нам семьи в безопасности, много детей, есть люди с ограниченными возможностями здоровья - все осмотрены медиками, проконсультированы психологами", - подчеркнул Артамонов.

Он также напомнил, что 1 июня 50 детей из пяти районов Белгородской области прибыли в липецкий лагерь "Прометей", где открылась первая летняя смена. Все школьники в возрасте от 8 до 16 лет распределены по отрядам в соответствии с возрастной категорией.