5 июня, 12:39

В Москве скорректировали расписание 632 автобусов и электробусов

Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что благодаря корректировке расписания возросла средняя скорость движения

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Расписание 632 маршрутов автобусов и электробусов скорректировали в Москве, благодаря чему возросла их средняя скорость движения. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Мы скорректировали расписание, в результате средняя скорость движения автобусов и электробусов увеличилась на 632 маршрутах Мосгортранса, это более 90%. Изменения коснулись примерно 2,5 млн пассажиров, которые пользуются этими маршрутами каждый день. Теперь они проводят меньше времени в дороге", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом средняя скорость наземного городского транспорта в Москве выросла на 7,5%. 

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