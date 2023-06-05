Роспотребнадзор предложил привить от гриппа до 60% жителей каждого региона страны

Ведомство порекомендовало своевременно вводить ограничения с учетом эпидситуации, наблюдающейся в конкретном регионе

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор предложил вакцинировать от гриппа осенью до 60% жителей каждого субъекта РФ, говорится в проекте постановления о мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и ковида в эпидсезоне 2023-2024 годов, опубликованном в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ <…> рекомендовать рассмотреть вопросы о ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией 2023-2024 годов, в том числе: <…> об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом до 60% от численности населения субъекта РФ, в том числе не менее 75% - лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, <…> а также лиц, работающих в организациях птицеводства, свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению", - говорится в проекте документа.

Ведомство также рекомендует региональным властям рассмотреть вопросы об обеспеченности медорганизаций ресурсами для работы в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом, включая наличие тест-систем, запаса противовирусных препаратов, средств дезинфекции, СИЗ, специальной медаппаратуры. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует своевременно вводить ограничения с учетом эпидситуации, наблюдающейся в конкретном регионе.

Согласно проекту документа, руководителям территориальных органов Роспотребнадзора и главврачам подведомственных центров гигиены и эпидемиологии нужно обеспечить мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, ковидом, внебольничными пневмониями, расшифровку этиологии этих болезней с использованием методов быстрой лабораторной диагностики.

Также им предписано организовать сбор и быструю отправку биоматериала от некоторых пациентов в подведомственные Роспотребнадзору центр "Вектор" или ЦНИИ эпидемиологии для проведения углубленных исследований. Главы региональных управлений Роспотребнадзора и главные врачи центров гигиены и эпидемиологии должны незамедлительно проинформировать ведомство о регистрации на своих территориях очагов гриппа птиц и оперативно провести в них полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.