Подмосковье протестирует систему распознавания домашних животных с помощью нейросети

Нейросеть будет собирать информацию с камер видеонаблюдения системы "Безопасный регион", анализировать ее и фиксировать животных, которые попадают под критерии визуальной оценки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московская область протестирует на своей территории систему распознавания домашних животных, в перспективе сервис будет помогать в поиске потерявшихся питомцев. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Компания - разработчик системы распознавания лиц выпустила первую версию системы распознавания домашних животных и готовится к ее тестированию. Среди пилотных регионов будет и Московская область. Этим летом мы планируем начать использовать искусственный интеллект для отслеживания собак без владельцев. Впоследствии планируется, что система будет помогать и в поиске домашних животных", - привели в тексте слова зампредседателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Как отметили в министерстве, предполагается, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить фотографию питомца в нейросеть, а искусственный интеллект сравнит снимки.

В ведомстве рассказали, что нейросеть будет собирать информацию с камер видеонаблюдения системы "Безопасный регион", затем анализировать полученные изображения и фиксировать животных, которые попадают под критерии визуальной оценки элементами искусственного интеллекта. Среди них - наличие рядом с собакой хозяина, а также наличие у собаки поводка, намордника, перемещение животного в стае. Данные будут передаваться для организации безопасного отлова безнадзорных собак.