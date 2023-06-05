В Москве улучшилось состояние воздуха в 18 районах рядом с промобъектами

Руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что промышленность Москвы в целом переходит на экологичные и современные производства

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Состояние воздуха в 18 районах Москвы рядом с промышленными и коммунальными объектами улучшилось. Об этом сообщил в понедельник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в рамках XIV Международного форума "Экология".

"В Москве около 3,5 тыс. предприятий. Среди модернезированных крупных предприятий - Московский нефтеперерабатывающий завод. Близкое соседство очистных сооружений с жилыми территориями не является экологической проблемой. <...> Состояние воздуха улучшилось в 18 районах города, прилегающих к промышленным и коммунальным объектам", - сказал Кульбачевский.

По его словам, Москва выбрала путь экономической стабильности. Поэтому важно было снижать воздействие на природные среды и климат при развитии промышленного потенциала города. На федеральному уровне были приняты важные для Москвы решения, которые обеспечили существенную поддержку при решении данных задач - это переход на наилучшие доступные технологии для крупных предприятий, стратегия углеродного развития, энергетическая стратегия и другие.

Как добавил глава ведомства, московская промышленность в целом переходит на экологичные и современные производства. Для их создания и развития созданы все условия.

"Более 10 лет назад Москва взяла курс на улучшение природных сред и создание более здорового и комфортного города для людей. <...> Состояние природных сред в Москве ежегодно улучшается. Это говорит о том, что экологическая политика нашего города не стала сдерживающей силой для развития", - подчеркнул Кульбачевский.