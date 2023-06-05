Рособрнадзор сообщил об отсутствии сбоев на ЕГЭ по истории и физике

На участие в экзаменах 5 июня было зарегистрировано около 202 тыс. человек

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/ Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по истории и физике прошли в понедельник без сбоев, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"ЕГЭ по истории и физике прошли 5 июня без сбоев. На участие в экзаменах в этот день было зарегистрировано около 202 тыс. человек. На участие в ЕГЭ по истории было зарегистрировано более 101 тыс. человек, из них более 99 тыс. - выпускники текущего года. ЕГЭ по физике планировали сдавать более 100 тыс. участников, из них около 99 тыс. - выпускники текущего года. Мониторинг хода экзаменов вели общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что минимальный балл ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике - 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов по истории и физике получат не позднее 21 июня.

Основной период ЕГЭ в 2023 году проходит с 26 мая по 1 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 700 тыс. человек.