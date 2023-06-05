Калужские чиновники будут лично проверять лагеря для белгородских детей после жалоб

Глава региона Владислав Шапша поручил своему заместителю Константину Горобцову проконтролировать ситуацию

КАЛУГА, 5 июня. /ТАСС/. Чиновники в Калужской области будут лично проверять степень готовности загородных лагерей отдыха к приему детей из Белгородской области после жалоб родителей на условия размещения в одном из них, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

После жалоб родителей белгородских детей на условия содержания в оздоровительном лагере в Калужской области была проведена проверка, которая выявила, что к приезду группы он был не готов.

"В социальных сетях появилась информация о ненадлежащих условиях размещения группы детей, приехавших к нам из Белгородской области. <…> Оказалось, что не все загородные лагеря успели оперативно подготовить к приезду гостей. Поэтому одну из групп детей вчера временно разместили в областном центре образования", - написал Шапша.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки региона, детей разместили в областном центре образования, пока в лагере шла подготовка помещений и инфраструктуры. Губернатор поручил своему заместителю Константину Горобцову проконтролировать ситуацию. Детей, которые приехали отдыхать в Калужскую область из Белгородской области, в понедельник перевезли в загородный лагерь "Белка". "Дети подтверждают: здесь условия комфортные", - добавил Шапша.

Ранее сообщалось, что Калужская область во время каникул примет порядка 450 детей из Белгородской области, которая граничит с Украиной и подвергается ежедневным обстрелам. Всех прибывших будут размещать на загородных оздоровительных базах, для них организовали познавательную программу. Кроме этого, с детьми будут работать психологи. "Настоятельно требую от всех коллег, кто занимается организацией летнего отдыха детей - и калужских, и гостей области - быть внимательнее. Лично контролировать все вопросы: размещения, питания, безопасности", - обратился к коллегам Шапша.