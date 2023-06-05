В Грузии упростят процедуру получения гражданства лицам, покинувшим страну

Эмигрантам потребуется сдать экзамен на знание языка до обращения с заявлением в Агентство развития сервисов

ТБИЛИСИ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Грузии решило упростить процедуру получения гражданства лицам, покинувшим страну. Об этом на брифинге сообщил министр юстиции Рати Брегадзе.

"Государство сделает все, чтобы живущим за границей соотечественникам, которые примут решение получить гражданство Грузии, максимально упростить эти процедуры. С этой целью лицу, желающему получить гражданство Грузии, придется сдать соответствующий экзамен до обращения с заявлением в Агентство развития сервисов, и в случае неудовлетворительного результата агентство не будет начинать формальные процедуры присвоения гражданства, что сэкономит время и ресурсы", - заявил Брегадзе.

Как пояснил министр, граждане, не сдавшие экзамен на знание грузинского языка, смогут пересдать его неограниченное количество раз в течение года. При этом в случае отказа в получении гражданства новую процедуру получения гражданства можно будет запустить не через год, как было прежде, а полгода. По словам Брегадзе, одной из поправок в подготовленном законопроекте будет также сокращение ценза на получение гражданства с 10 до пяти лет проживания в стране.

Брегадзе не уточнил, сохранятся ли для желающих восстановить гражданство экзамены на знание права и истории, помимо проверки знания грузинского языка.

Согласно действующему законодательству, бывший гражданин Грузии, который утратил гражданство республики из-за приобретения гражданства другой страны, имеет право обратиться в Минюст с просьбой вернуть ему паспорт Грузии. Зачастую подавшие заявление граждане, родившиеся в Грузии и прожившие в стране много лет, получают отказ, несмотря на пройденные тесты на знания языка, истории и права. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее неоднократно призывала правительство упростить процедуру восстановления гражданства соотечественникам.