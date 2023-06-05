В КоАП могут прописать наказание для водителей за лекарственное опьянение

Соответствующие поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности

МОСКВА, 5 июня./ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в КоАП, устанавливающие наказание для водителей за прием определенных лекарств. Эти лекарства ухудшают реакции человека, но при этом не являются наркотиками. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Подготовленный законопроект направлен на устранение существующего правового пробела и реализацию правовых позиций Конституционного суда России. Предлагаемые поправки к КоАП позволят сделать наказуемым так называемое лекарственное опьянение для водителей. Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию", - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, который входит в правительственную комиссию.

Как отметили в пресс-службе, управление транспортным средством в состоянии опьянения, чем бы, включая лекарственные препараты, оно ни было вызвано, создает серьезные риски для жизни и здоровья людей. Поэтому предлагается внести необходимые коррективы в КоАП, приравнивающие прием определенных лекарств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков. Перечень соответствующих лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства. В него могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие.

"Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет дополнен разделом, регламентирующим проведение данной процедуры с целью установления факта употребления лекарств, ухудшающих реакции человека", - подчеркнул Груздев.

Ранее Верховный суд РФ разъяснил, что законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарств.