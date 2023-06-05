Учебный центр ЦППК подготовит около 350 специалистов к запуску МЦД-3 и МЦД-4

Общая продолжительность обучения - почти 900 часов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовит около 350 специалистов к запуску МЦД-3 и МЦД-4, который запланирован в августе и сентябре 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"Первый поток работников локомотивных бригад уже завершил подготовку в учебном центре ЦППК. В конце мая к занятиям приступил второй поток. <...> Выпуск первого потока состоял из 161 работника локомотивных бригад, во второй поток планируется выпуск еще 61 сотрудника. Класс квалификации в учебном центре уже повысили 73 машиниста электропоезда, а к запуску новых диаметров это сделают еще более 50 специалистов. Всего в этом году планируется подготовить около 350 сотрудников локомотивных бригад", - значится в сообщении.

Там уточняется, что обучение состоит из теоретической и практической частей, а общая продолжительность курсов - почти 900 часов. Теоретические занятия в учебном центре ЦППК проходят в очном формате, а сам курс разбит на общий и профессиональный модули. После прохождения теории студенты применяют полученные знания на практике - на подвижном составе компании.

"Из 888 часов, которые занимает курс подготовки машиниста, 120 - практические занятия, остальное время отведено под теорию и прохождение внутренних и итоговых аттестаций. В среднем на подготовку машиниста уходит около 4,5 месяцев, в зависимости от количества рабочих дней в месяц", - сказал замначальника учебного центра ЦППК Александр Ивахненко, чьи слова приводит пресс-служба.

Учебный центр ЦППК создан в ноябре 2022 года и получил бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности. Центр оснащен виртуальными производственными тренажерами, интерактивными панелями и проекционной аппаратурой. Большинство преподавателей - действующие сотрудники компании.