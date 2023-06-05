В Ростовской области опровергли информацию о взломе радиостанции

В министерстве информационной политики и массовых коммуникаций призвали доверять только официальным источникам информации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области опровергли информацию о взломе радиостанций в регионе, где якобы прозвучало обращение президента РФ о всеобщей мобилизации и введении военного положения в ряде территорий. Об этом журналистам в понедельник сообщили в министерстве информационной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Распространяемые в соцсетях и мессенджерах сообщения о якобы имевшем место взломе эфира региональной радиостанции, не соответствуют действительности. Взлома не было", - говорится в сообщении.

В министерстве призвали доверять только официальным источникам информации. Взлом радиостанции и публикацию информации об обращении президента также опроверг главный редактор радио "Атаман FM", вещающего на частоте 105,9 FM в Ростовской области Роман Корнеев.

"Информация якобы об объявлении Владимира Путина в РФ или отдельных регионах на радио "Атаман FM" не публиковалась и является не более чем выдумкой автора статьи. Никакого взлома вещания не было. Радио работает в штатном режиме", - уточнил Корнеев в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что якобы в радиоэфире на частоте 105,9 FM в Ростовской области прозвучало обращение президента РФ об объявлении всеобщей мобилизации и введении военного положения в Белгородской, Брянской и Курской областях. После в мессенджерах распространилась информация о взломе радиостанции.

Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками. На территории региона действует 41 пункт временного размещения (ПВР), в которых на январь 2023 года находились более 4 тыс. человек. Также в Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа.