Шмелева допустила тиражирование опыта лицея "Сириус" по созданию ботанического сада

Руководство и реализацию научных программ в этом ботаническом саду осуществляют учащиеся

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Опыт лицея "Сириус" по созданию ботанического сада в Краснодарском крае может быть распространен на другие регионы России. Об этом сообщила в понедельник председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

"В президентском лицее "Сириус" развивается уникальный экологический проект - детский ботанический сад, целью которого стало создание научно-образовательной площадки для включения обучающихся всех уровней образования, начиная с дошкольного, в научную общественно полезную деятельность по изучению и сохранению растений, животных региона. <…> У нас самый северный в России ботанический сад находится за полярным кругом, в Мурманской области. Это один из примеров, который реализуется в "Сириусе" и может быть тиражирован на любой регион", - сказала Шмелева в ходе Международного форума "Экология" в Москве.

Она отметила, что в прошлом году к образовательной площадке ботанического сада был подключен эколого-биологические лабораторный комплекс, который создан в университете. "Он предназначен для научных исследований школьников в сфере экологии, генетики и биотехнологий. Эти межпредметные направления являются мотивирующим стимулом. Они самые интересные, на них конкурс 50-60 человек на место", - пояснила она.

Ботанический сад лицея "Сириус" является единственным в России, где руководство и реализацию научных программ осуществляют учащиеся. На территории образовательного центра можно встретить более 150 различных видов растений.

XIV международный форум "Экология" проходит с 5 по 6 июня. В рамках деловой программы запланировано более 30 деловых событий, которые охватывают наиболее важные вопросы экологического развития России. В их числе нормативное регулирование в сфере охраны окружающей среды, ответственное производство и экологическая безопасность предприятий, региональный опыт реализации экологической повестки России, цифровая трансформация, развитие циклической экономики, климатические изменения, мусорная реформа и расширенная ответственность производителей.