Кабмин счел идею о сертификате для новорожденных дублированием действующих мер поддержки

В правительстве также отметили, что авторы инициативы не прописали источники финансирования

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект о введении сертификата для новорожденных из малоимущих семей, объяснив свое решение тем, что инициатива дублирует существующие меры поддержки, а ее авторы не прописали источники финансирования. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект был внесен фракцией ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким. Депутаты предлагали выдавать малообеспеченным семьям сертификат на приобретение товаров первой необходимости для новорожденного ребенка.

"Предлагаемое законопроектом введение на федеральном уровне сертификата может дублировать существующие меры социальной поддержки, предоставляемые в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" в субъектах Российской Федерации. <...> С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в сообщении.

Кроме того, авторами инициативы не определены источники финансирования выдачи таких сертификатов, что не позволяет провести экспертную оценку последствий принятия законопроекта, указывают в кабмине.

В документе отмечено, что законопроектом не предусмотрен механизм определения предприятий розничной торговли, которые за выдачу товаров по сертификатам могли бы рассчитывать на возмещение от государства. Также не прописано, как семьи будут узнавать о таких магазинах. В кабмине указали и на отсутствие в проекте нормы о возможности частичной реализации сертификата в нескольких торговых точках.