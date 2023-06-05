Попова поручила выявить и изъять продукцию "Мистер сидр" в России

Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости проведения исследований этих товаров

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять продукцию "Мистер сидр". Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Принять меры по выявлению продукции, изготовленной ООО "Анди" (производитель сидра - прим. ТАСС) и проведению исследования этой продукции", - говорится в документе.

Согласно документу, компания-производитель сидра не подавала уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, в реестре уведомлений о начале предпринимательской деятельности нет соответствующих данных.

Главам территориальных органов ведомства поручено проинформировать о факте выявления опасной продукции организации, торгующие пищевыми продуктами, и выдать предписания хозяйствующим субъектам о приостановке продажи продукции "Мистер сидр". Кроме того, в случае обнаружения в обороте такой продукции необходимо проинформировать Роспотребнадзор, отмечается в документе.

Меры по изъятию предпринимаются в соответствии с действующим законодательством, в частности, федеральным законом "О качестве и безопасности пищевых продуктов".