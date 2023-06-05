5 июня, 13:28
Подрыв автомобиля Захара Прилепина

Задержавших подозреваемого в подрыве машины Прилепина полицейских наградили

Они получили награды от правительства Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Полицейским из Семеновского округа Нижегородской области, которые задержали мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, вручили награды от правительства региона, сообщил в понедельник в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

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"Сегодня наградили полицейских из Семеновского округа. Александр Соколов, Дмитрий Воеводин и Екатерина Сироткина - именно они 6 мая обнаружили и оперативно задержали мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля Захара Прилепина", - написал Никитин.

По его словам, за высокий профессионализм в раскрытии преступлений и в связи с празднованием 305-летия российской полиции сотрудникам вручили награды от правительства региона. 

Теги:
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПрилепин, ЗахарПодрыв автомобиля Захара Прилепина
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