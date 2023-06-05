Россотрудничество сообщило о сохраняющемся интересе к изучению русского языка на Западе

Как отметил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, на курсы русского языка приходят "и в Берлине, и в Париже", несмотря на "всю геополитическую турбулентность и достаточно сложные отношения со странами Западной Европы и Северной Америки"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Граждане западных стран сохраняют интерес к русскому языку, центры по его изучению продолжают работать. Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Международному дню русского языка, который традиционно отмечается 6 июня.

"Сейчас мы видим очень активную волну. Несмотря на всю геополитическую турбулентность и достаточно сложные отношения со странами Западной Европы и Северной Америки, интерес есть [к изучению русского языка], он никуда не девался. У нас центры в Западной Европе и Северной Америке работают, люди приходят на курсы русского языка, и в Берлине, и в Париже изучают русский язык", - сказал он.

Шевцов также обратил внимание на то, что интерес Африканского континента к России велик. "Мы за последние два года почти вдвое увеличили квоту правительства Российской Федерации для африканских студентов. Мы сейчас активно находимся в треке открытия центра [Россотрудничества] в Алжире", - сказал он.