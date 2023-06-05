Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной прокомментировала сообщения о госпитализации актрисы

По словам Ольги Шукишиной, народная артистка РСФСР находится на плановом обследовании в московской клинике

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина доставлена в одну из московских клиник для прохождения планового обследования. Она находится в "надежных руках", сообщила ТАСС дочь актрисы Ольга Шукшина в понедельник.

"Лидия Николаевна находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений. Она в надежных руках", - сказала собеседница агентства.

Дочь артистки попросила не "раскачивать эту тему в неправильном направлении". "Давайте дадим возможность профессионалам своего дела в спокойном состоянии [делать свою работу], не создавать информационный шум", - добавила она.

Ранее об экстренной госпитализации артистки сообщил Telegram-канал "Рен ТВ".

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание Народной артистки РСФСР.