В Петербургском БДТ простились с артистом Сергеем Дрейденом

Церемония прошла на основной сцене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Петербуржцы проводили в последний путь артиста театра и кино Сергея Дрейдена. Прощание прошло на основной сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, где актер сыграл свою последнюю роль.

"Сергей Дрейден был свободным и независимым человеком. Любая иерархия была ему чужда и неприемлема. С Большим драматическим его связывало несколько работ в 1998 и 2003 годах. И спустя много лет он вернулся в БДТ в спектакль "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". Мы долго друг с другом осторожничали и вот, наконец, судьба подарила такой мне подарок. Это была удивительная, неповторимая встреча в моей жизни и, может быть, самая важная в художественном смысле", - сказал на прощании режиссер Андрей Могучий, который после кончины Дрейдена снял этот спектакль с репертуара. В память об артисте в театре прошел кинопоказ этого спектакля, где Дрейден играл роль Учителя.

"Он не был верен одному театру. Не он, а с ним хотели работать разные театры и разные режиссеры. Он входил легко в любую творческую команду и сразу становился ее частью, но при этом оставался самим собой. Для артистов это была потрясающая школа, которую они воспринимали с огромной благодарностью", - написал в своем письме соболезнования председатель СТД России Александр Калягин, вспомнив о ролях, сыгранных петербуржцем в столичном театре Et Cetera.

"Он был для меня человек родной, - признался режиссер Адольф Шапиро, который 25 лет дружил с актером, ставил спектакли с его участием. - Мне кажется, Сережа чувствовал ответственность, наверное, перед многими людьми, а прежде всего перед собой, перед своим талантом".

Обладатель премий "Ника", "Золотая маска", Золотой софит", Сергей Дрейден сотрудничал со многими театрами. А в кино самые известные роли он сыграл в фильмах "Русский ковчег" Александра Сокурова и "Окно в Париж" Юрия Мамина. Актер скончался на 82-м году жизни 8 мая в Финляндии, и все это время его близкие решали проблемы с вывозом тела в Россию.

Отпевание артиста прошло в храме Воскресения Христова у Варшавского вокзала. После кремации Сергей Дрейден будет похоронен на Шуваловском кладбище.