Посольство России в Аргентине продолжает получать письма благодарности за "Спутник V"

Глава диппредставительства Дмитрий Феоктистов отметил, что РФ сразу же после регистрации вакцины сделала акцент на международном сотрудничестве

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июня. /ТАСС/. Аргентинцы продолжают присылать письма с благодарностью за российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на адрес посольства РФ в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил глава диппредставительства Дмитрий Феоктистов в статье, которая была опубликована в понедельник в газете Perfil.

"Я верю, что простые люди надолго сохранят в сердцах воспоминания о помощи России в трудный час. Это подтверждают и многочисленные теплые письма, которые до сих пор приходят в наше посольство. Аргентинцы благодарят за "Спутник V", за спасение жизней родных и близких. Значит, тогда все было сделано правильно и не напрасно", - написал он.

Феоктистов отметил, что в начале пандемии западные фармакологические компании активно заключали договоренности с развивающимися странами о привлечении местного населения к клиническим испытаниям перспективных медикаментов, но первые партии препаратов достались другим государствам. "Фактически население Глобального Юга использовали в качестве подопытных кроликов, а затем бросили на произвол судьбы", - убежден дипломат.

Он отметил, что Россия, в свою очередь, сразу же после регистрации "Спутника V" сделала акцент на международном сотрудничестве. "Уже тогда стало понятно, что болезнь получится преодолеть только всем вместе. К тому же - в отличие от не избавившихся от колониальных замашек - мы никогда не делили людей на "первый" и "второй" сорт", - добавил Феоктистов. По его словам, благодаря "Спутнику V", ставшему первой вакциной от коронавируса, которую получила Аргентина, в стране были спасены "миллионы жизней".

Посол выразил сожаление, что сейчас власти и СМИ некоторых стран забывают об оказанной помощи. "Сейчас, когда пандемия осталась позади, а контролируемые узкой группой государств мировые СМИ пытаются очернить Россию в связи с проведением специальной военной операции на Украине, кому-то легко стереть из памяти уроки недавнего прошлого. Даже забыть, в чем разница между настоящими друзьями и теми, кто ими только представляется", - отметил Феоктистов.