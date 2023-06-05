Экологи РФ предложили регионам, где введен запрет на БПЛА, платформу для контроля за небом

В пресс-службе российского экологического движения сообщили, что для контроля за перемещением летательных аппаратов специалистам будет необходима помощь жителей регионов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты российского экологического движения (РЭД) предложили субъектам РФ, где введен запрет на использование беспилотников, использовать их платформу "Птица в облаке" для патрулирования неба гражданскими волонтерами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения в понедельник.

"Изначально платформа была разработана ко Дню эколога, для идентификации и фотофиксации птиц с целью изучения их видового разнообразия и территорий обитания. <...> Активисты движения готовы адаптировать платформу для контроля перемещения летательных аппаратов, доработав ее математический аппарат и подключив ее к информационным системам правоохранительных органов и региональных властей", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что экологи уже направили призыв присоединиться к инициативе волонтерским организациям страны и регионам, где введены ограничения на полеты беспилотников.

Для контроля за перемещением летательных аппаратов специалистам будет необходима помощь жителей регионов. В случае обнаружения беспилотника граждане должны будут сделать его фото или видео, после чего направить кадры в специальный бот проекта в Telegram. Распознаванием и обработкой материалов будет заниматься система искусственного интеллекта.

"Мы рассчитываем направить на защиту российских городов и сел потенциал уже действующих волонтеров РЭД и надеемся, что к инициативе такого патрулирования неба захотят присоединиться все российские экоактивисты и не только", - цитирует пресс-служба исполнительного директора РЭД Элмурода Расулмухамедова.

Региональные власти субъектов РФ регулярно вводят ограничения на полеты беспилотников с 2022 года. 19 октября 2022 года президент России подписал указы о введении четырех уровней готовности на территории государства, в том числе базовый, на территории большинства регионов РФ.