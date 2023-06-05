Данные тысяч сотрудников British Airways и Би-би-си попали в сеть в результате кибератаки

По данным The Daily Telegraph, хакерская атака главным образом была нацелена на компанию Zellis, которая занимается программным обеспечением для расчета заработной платы для крупных фирм

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Персональные данные тысяч сотрудников британской авиакомпании British Airways, вещательной корпорации Би-би-си и сети аптек Boots были утеряны в результате масштабной кибератаки. Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителей компаний.

Согласно данным руководства British Airways, "инцидент в сфере кибербезопасности привел к раскрытию персональной информации" работников компании в Великобритании и Ирландии. Помимо имен и фамилий сотрудников, были утеряны их адреса проживания, номера социального страхования и банковские реквизиты.

Как отметила газета, хакерская атака главным образом была нацелена на компанию Zellis, которая занимается программным обеспечением для расчета заработной платы для десятков крупных фирм, включая British Airways. Другие клиенты Zellis, например Boots и Би-би-си, также сообщили об утечке данных своих сотрудников. Издание добавило, что Zellis оповестила британские и ирландские власти об инциденте.