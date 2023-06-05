В МОТ предложили создать всемирную коалицию для продвижения социальной справедливости

Глава организации Жильбер Хунгбо напомнил, что у 4 млрд людей в мире нет социальной защиты, а 214 млн работников получают зарплату ниже уровня бедности

ЖЕНЕВА, 5 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Жильбер Хунгбо предложил создать всемирную коалицию за социальную справедливость для более эффективного решения острых проблем неравенства в мире. Выступая в понедельник в Женеве на открытии 111-й ежегодной сессии Международной конференции труда - высшего руководящего органа МОТ, он напомнил, что в настоящее время 4 млрд людей в мире не имеют социальной защиты, а 214 млн работников получают зарплату ниже уровня бедности.

"Хотя мы приветствуем увеличение производительности труда и его положительное влияние на экономику, мы должны также помнить о постоянно увеличивающемся разрыве между ростом производительности и ростом заработной платы", - сказал гендиректор. "Неравенство продолжает увеличиваться, - отметил он, назвав "аномальным" тот факт, что "на сегодняшний день 4 млрд наших сограждан не имеют социальной защиты и что 214 млн работающих зарабатывают меньше черты бедности в $1,9 в день". По словам Хунгбо, нельзя безучастно взирать также на "возрождение детского и принудительного труда" и на "риски дискриминации, изоляции, насилия и домогательств".

Он считает, что мировому сообществу следует активнее продвигать социальную справедливость, являющуюся "краеугольным камнем и смыслом существования" МОТ. Гендиректор пояснил, что инициатива создания всемирной коалиции за социальную справедливость "призвана объединить всех акторов доброй воли из мира труда, а также системы ООН, международных финансовых учреждений, многосторонних банков развития, двусторонних организаций, частного сектора, гражданского общества и научных кругов". Это необходимо, чтобы "активизировать усилия по достижению большей социальной справедливости".

Политическая дискуссия о справедливости

В краткосрочной перспективе, пояснил Хунгбо, МОТ хотела бы проведения "политической дискуссии о необходимости планомерной интеграции социальной повестки во все крупные международные, региональные и местные мероприятия". При этом до конца года МОТ планирует "определить основные темы, на которых следует сосредоточить усилия". Цель глобальной коалиции будет состоять, в частности, в ускорении реализации "Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г." путем "мобилизации участников многосторонней системы для лучшего согласования их действий с целями социальной справедливости". Кроме того, коалиция "будет привлекать политиков и мобилизовывать общественную поддержку" проведения в 2025 году Всемирного социального саммита, мандат на который должен быть утвержден Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Международная конференция труда рассмотрит на нынешней сессии, которая продлится до 16 июня, вопросы защиты трудовых прав, развития устойчивой и инклюзивной экономики, повышения качества производственного обучения. МОТ - специализированное учреждение ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. В ежегодных конференциях, проводимых ею в Женеве, участвуют представители правительств, профсоюзов и предпринимателей из 187 стран, включая Россию.