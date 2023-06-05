В Москве высадили более 1 млн деревьев и кустарников в рамках экопроекта

Еще одним проектом в сфере экологии стал "Елочный круговорот"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 1 млн деревьев и кустарников высадили в 11 тыс. дворов в Москве после голосований в проекте "Активный гражданин" с 2014 года. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко в рамках XIV Международного форума "Экология" в понедельник.

"Один из глобальных проектов, которые мы делаем с коллегами ("Активный гражданин") с 2014 года - это программа "Миллион деревьев", благодаря которой в Москве было высажено более 1 млн деревьев в 11 тыс. дворов. Проект проходит в два этапа. На первом этапе мы спрашиваем у жителей, какие территории нуждаются в озеленении. На втором этапе эксперты уже предлагают жителям те породы, которые могут прижиться", - сказал Пищелко.

Он отметил, что еще одним проектом в сфере экологии стал "Елочный круговорот". На старте этого проекта, в 2016 году, было сдано около 300 деревьев, и работал только один пункт приема. В 2023 году, с 2 января по 26 февраля, было открыто порядка 600 пунктов и сдано свыше 44,5 тыс. деревьев. Они были пущены на переработку.

Акция "Миллион деревьев" - крупнейшая программа озеленения в городе, которая стартовала в 2013 году. Цель - украсить зеленью дворы жилых домов и территории социальных учреждений.