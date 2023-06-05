Оздоровление Азовского моря могут включить в федеральный проект с 2025 года

Депутат Госдумы Николай Валуев сообщил, что предстоит подъем затонувших судов, восстановление рыбных запасов и очистка берегов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экологическое оздоровление Азовского моря могут включить в единый водный федеральный проект, который запустят с 2025 года. Об этом заявил в понедельник на форуме "Экология" депутат Госдумы Николай Валуев.

"Юридически мы можем включать водный объект в государственную программу нацпроекта "Экология". <…> Очень важная тема - сохранение биоразнообразия водных объектов России. Сегодня, насколько мне известно, Азовское море пока туда не включили, там реки, там озеро Байкал. Я думаю, что это вопрос времени и вопрос мониторинга общего состояния Азовского моря, которое безусловно необходимо представить консолидировано всем прибрежным субъектам России в правительство, дабы претендовать на участие в уже по сути имеющейся программе", - заявил Валуев на сессии "Восстановление экологии новых территорий".

По его словам, на Азовском море предстоит немалая работа: подъем затонувших судов, восстановление рыбных запасов, очистка берегов.

"Думаю, что имеет смысл донести эту информацию до руководителей субъектов России и приступить к такой инициативе. <…> Мы в Госдуме готовы быть сопроводителями данной инициативы. Я сейчас не могу целиком и полностью отвечать за всех коллег, но вряд ли она не найдет понимания, потому как это необходимо и абсолютно логично. Другое дело, как быстро это будет реализовано, а то, что оно будет реализовываться, у меня лично нет никаких сомнений", - добавил Валуев.

Новый федеральный проект планируется запустить с 2025 года после окончания нацпроекта "Экология". Он распространится на весь бассейн Волги, включая Оку и Каму, реки Дон, Иртыш, Урал, Обь, Терек, Волхов, Неву, озеро Ильмень. Участниками проекта станут десять федеральных ведомств и региональные команды.

XIV международный форум "Экология" проходит 5-6 июня в Москве. Двухдневная деловая программа включает порядка 30 секций. В форуме принимают участие представители бизнеса, научного сообщества, эксперты и общественные деятели. Ежегодно мероприятие собирает более тысячи человек из всех регионов России и нескольких иностранных государств.