В филиале фонда "Защитники Отечества" в Подмосковье открыли секцию помощи инвалидам

За два дня работы филиала в него обратилось порядка 50 человек, кроме того, было оказано более 110 консультаций по телефону

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Секцию по оказанию помощи инвалидам открыли в подмосковном филиале государственного фонда "Защитники Отечества". Об этом в понедельник сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Вы знаете, что по указу президента образована структура, цель которой - уделять особое внимание участникам СВО и их семьям, имеющим вопросы по самым разным сферам. <…> Для того, чтобы эффективность центра была более высокой, у нас открыт дополнительный блок, связанный с оказанием помощи инвалидам. Все необходимые средства, которые поступают из федерального Фонда, вопросы оформления документов, вопросы реабилитации - они очень важны. Поэтому такие услуги тоже можно будет получить в нашем центре", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

Со ссылкой на руководителя подмосковного филиала "Защитники Отечества" Ольгу Ермакову, отмечается, что за два дня работы филиала в него обратилось порядка 50 человек, кроме того, было оказано более 110 консультаций по телефону. Звонки поступали не только из Московской области, но также из Белгорода, Нижнего Новгорода, Брянска, Мурманска, Саратова, Южно-Сахалинска.

"Мы давали пояснения либо перенаправляли обращения в регионы к социальным координаторам. В Московской области у нас прошли обучение около 40 таких координаторов, они работают в каждом городском округе. Все ветераны, участники СВО, семьи погибших воинов могут к ним обратиться по месту жительства. Мы составили топ обращений, которые поступают в наш филиал. В него входят: получение удостоверения ветерана боевых действий, федеральные выплаты по ранениям и страховкам, получение инвалидности и прохождение реабилитации в Ясенках", - сказала Ермакова.

Государственный фонд "Защитники Отечества" создан указом президента РФ в апреле текущего года. Его филиалы открываются во всех регионах. В них ветераны СВО, а также семьи погибших бойцов могут получить любую помощь в одном месте. Среди услуг - оформление социальной поддержки, трудоустройство, организация ухода на дому.