"Сириус" вместе с ЮНЕСКО будет развивать экологическое образование

Руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева сообщила, что, в университете уже работает международный научный центр в области экологии и вопросов изменения климата

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Университет "Сириус" стал участником программы ЮНЕСКО по развитию образования в сфере изменения климата. Об этом рассказала руководитель образовательного центра "Сириус", председатель совета федеральной территории Елена Шмелева в понедельник в Москве на XIV Международном форуме "Экология". Его старт приурочен ко Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды.

"Сириус" последовательно реализует курс на международное сотрудничество во всех направлениях: мы открываем свои проекты для иностранных участников, в следующем году проведем международную программу в образовательном центре, планируем создать международную сеть школ-партнеров. "Сириус" стал участником программы ЮНЕСКО "Партнерство в области экологического образования" - она нацелена на развитие образования в сфере изменения климата", - сообщила Шмелева.

По ее словам, в университете "Сириус" уже работает международный научный центр в области экологии и вопросов изменения климата. Одной из его ключевых задач станет обеспечение низкоуглеродной трансформации российской экономики.

"Речь идет о технологической трансформации, успех которой определит конкурентоспособность нашей страны на десятилетия вперед. Поэтому экологическое направление сегодня становится для "Сириуса" одним из приоритетных", - подчеркнула спикер.

По ее словам, прежде всего "Сириус" ориентируется на сотрудничество с партнерами по СНГ, ЕАЭС, ШОС и другими дружественными странами, где сегодня могут быть разработаны независимые эффективные подходы к преодолению экологических вызовов.

Об университете "Сириус"

Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента Владимира Путина. Студенты с первых дней обучения вовлечены в научную деятельность, ведут исследования в важных для страны направлениях: геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений и животных, робототехники, клинической психологии.