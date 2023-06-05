Суд отложил до 6 июля рассмотрение иска заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ

Суд в процессе рассмотрения этого дела уже дважды принимал решение о переносе

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Суд на заседании по иску заповедника "Киево-Печерская лавра" к канонической Украинской православной церкви (УПЦ) принял решение перенести рассмотрение дела на 6 июля. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"Сегодня, 05.06.2023 года, в Хозяйственном суде города Киева состоялось очередное подготовительное судебное заседание по иску Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре Украинской православной церкви о нанесении ущерба при пользовании имуществом. Монастырь исковые требования не признает и считает их безосновательными. В настоящее время проходит подготовительное производство и осуществляется сбор всех доказательств по делу с целью полного и всестороннего судебного разбирательства. По ходатайству монастыря суд отложил подготовительное судебное заседание на 06.07.2023 года на 10 часов 30 минут (совпадает с мск - прим. ТАСС)", - написал он в Telegram-канале.

Ранее суд в процессе рассмотрения этого дела уже дважды принимал решение о переносе. Первое заседание по иску заповедника к УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом обители состоялось 24 апреля. Тогда суд принял аргументы представителей УПЦ, предоставил возможность подготовить письменные заявления по данному поводу и отложил судебное заседание до 1 мая. На втором заседании суд снова удовлетворил ходатайство УПЦ и перенес рассмотрение дела на 5 июня.

При этом 7 июня должно состояться заседание по иску УПЦ к заповеднику, которое суд также дважды переносил.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.