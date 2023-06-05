"Климатический долг" развитых стран может превысить $170 трлн к 2050 году

Научный сотрудник университета Лидса Эндрю Фэннинг заявил, что страны должны уменьшить объемы выбросов для того, чтобы Земля избежала самых тяжелых последствий глобального потепления

ТАСС, 5 июня. Климатологи выяснили, что развитые страны к середине текущего столетия должны будут выплатить развивающимся странам свыше $170 трлн в качестве компенсации за превышение квот по объемам выбросов парниковых газов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба британского университета Лидса.

"Все страны мира должны уменьшить объемы выбросов для того, чтобы Земля избежала самых тяжелых последствий глобального потепления. Важно при этом понимать, что не все страны мира в равной степени поспособствовали изменению климата. Наши расчеты показывают, что многие развивающиеся страны почти не поспособствовали глобальному потеплению, однако при этом от них требуют ускоренной декарбонизации экономики. Эти расходы должны быть скомпенсированы", - заявил научный сотрудник университета Лидса Эндрю Фэннинг, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Парижское соглашение и другие действующие меры по борьбе с глобальным потеплением часто критикуются в развитых странах из-за того, что эти договоренности по определению не являются справедливыми. Это связано с тем, что эти документы не учитывают прошлую историю выбросов и то, какую роль играют международная торговля и распределение труда в том, какие страны на самом деле отвечают за производство выбросов СО2 и других парниковых газов.

Климатологи попытались ответить на все эти вопросы в рамках масштабного исследования, нацеленного на оценку "климатического долга" всех ключевых стран мира. Под этим словом ученые понимают то, как много выбросов углекислого газа и других парниковых газов выработало то или иное государство с учетом размеров его территории, численности населения и других факторов.

Проблема "климатического долга"

К примеру, Соединенные Штаты и многие страны Европы выбросили в атмосферу непропорционально большие количества СО2 за последние 70 лет с учетом численности их населения. В свою очередь, многие страны Африки почти не вырабатывают выбросов парниковых газов, а подушевой объем СО2 в Индии и Китае до сих пор значительно ниже, чем в других развитых странах мира.

Опираясь на подобные соображения, климатологи вычислили справедливые квоты выбросов для каждой страны мира и оценили то, насколько сильно эти государства превысят эти показатели к 2050 году. Проведенные учеными расчеты показали, что долг развитых стран перед развивающимися государствами в этом отношении будет огромным - он превысит $170 трлн к середине века.

Как отмечают климатологи, около 40% от этого долга, или $80 трлн придется на Соединенные Штаты, а еще по 5-10% - на Германию, Японию, Великобританию и Россию. Треть от общей суммы этого долга, составляющую $57 трлн, должна получить в качестве компенсации за ускоренную декарбонизацию Индия, где подушевой объем выбросов пока остается очень низким. Также высокие компенсации, порядка $10-15 трлн, могут потребовать Китай, Индонезия, Пакистан и Нигерия.

Исследователи надеются, что подготовленные ими оценки привлекут внимание профильных организаций ООН и других международных органов, где в последние годы началось активное обсуждение проблемы "климатического долга" и его возможных компенсаций. Эти дискуссии и принятые на их базе меры могут побудить развивающиеся страны быстрее декарбонизировать свои экономики, отмечают Фэннинг и его коллеги.