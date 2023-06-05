Эксперт: дипфейк с "обращением" Путина сделали при помощи технологии замены лица

Начальник отдела аналитического обеспечения АНО "Диалог регионы" Сергей Маклаков сообщил, что видеоролик проверили с помощью системы "Зефир", разработанной для мониторинга аудиовизуального контента

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Видеоролик с "обращением" президента России Владимира Путина, который в понедельник транслировали несколько телеканалов и радиостанций, был подготовлен при помощи технологии дипфейк с использованием замены лица. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела аналитического обеспечения АНО "Диалог регионы" Сергей Маклаков, опираясь на результаты анализа системы мониторинга аудиовизуальных материалов "Зефир".

"Обсуждаемый видеоролик, который был опубликован 5 июня в эфире ряда телеканалов, где транслировалось якобы обращение президента РФ, мы проверили с помощью системы "Зефир" и выявили, что он подготовлен с помощью технологии дипфейк. Итоговая оценка системы - 87%, это говорит о том, что исследованное видео однозначно является дипфейком. Тип атаки мы относим к face swap - это замена лица. В данном случае непосредственно лица Владимира Путина", - сказал он.

Как пояснил Маклаков, система "Зефир" была разработана АНО "Диалог регионы" для мониторинга аудиовизуального контента, в том числе для выявления материалов категории "дипфейк". Для поиска лица она использует модель Retina Face Onxx и обрабатывает пять кадров в секунду. Для классификации наличия дипфейка используется самостоятельно обученная модель, добавил эксперт.

Ранее о том, что Путин в понедельник не выступал с экстренным телерадиообращением, фейковую запись которого показали некоторые телесети, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В записи, которая выдавалась за выступление Путина, речь шла о якобы объявлении военного положения в приграничных областях России и о намерении президента подписать указ о всеобщей мобилизации. В соцсетях также появились сообщения о трансляции этого обращения по радио.

Межгосударственная телерадиокомпания (МТРК) "Мир" также сообщила о взломе эфира, подчеркнув, что врезка в эфир телеканала "Мир" и радио "Мир" была совершена незаконно и не имеет отношения к официальной сетке вещания. В настоящее время трансляция восстановлена.