Университет "Синергия" первым из вузов ввел исполнение гимна и поднятие флага

Эту церемонию будут проводить еженедельно

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Университет "Синергия" стал первым вузом, в котором проходит церемония поднятия флага и исполнения гимна России. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Университет "Синергия" с <…> [сегодняшнего дня] начал поднимать государственный флаг и включать национальный гимн перед занятиями. Он стал первым в России высшим учебным заведением, которое ввело эту церемонию. С нее теперь еженедельно начинают учебные дни во всех корпусах вуза", - рассказали в университете.

С 1 сентября во всех российских школах в начале недели проходит торжественная церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна России. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов также предложил распространить это на педагогические вузы.