Таджикистан и ООН обсудили перспективы сотрудничества в сфере климата

Стороны затронули темы, связанные с водой и климатом с акцентом на инициативу таджикской стороны по сохранению ледников

ДУШАНБЕ, 5 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армида Салсия Алисджабана рассмотрели вопросы сотрудничества и перспективы развития в сфере климата и других направлениях. Об этом сообщила пресс-служба таджикского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и комиссией", - говорится в сообщении. Отмечается, что собеседники затронули темы, связанные с водой и климатом с акцентом на инициативу таджикской стороны по сохранению ледников. Кроме того, обсуждались продовольственная безопасность, транспорт, зеленая экономика, снижение риска стихийных бедствий.

14 декабря Генеральная Ассамблея ООН на 77-й сессии единогласно приняла резолюцию "2025 год - Международный год защиты ледников", представленную Таджикистаном. Согласно документу, 21 марта будет отмечаться Всемирный день ледников, а 2025 год объявлен Международным годом защиты ледников. Кроме того, под эгидой генсека ООН будет создан международный трастовый фонд по сохранению ледников, а в 2025 году в Душанбе будет проведена Международная конференция по защите ледников. Эту инициативу, озвученную президентом Таджикистана, поддержали 153 страны - члены ООН.