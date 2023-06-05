Около 186 фишинговых сайтов заблокировали в мае

Специалисты центра мониторинга устранили 915 нарушений маршрутизации трафика, а также отразили восемь хакерских атак в отношении "систем защищаемых субъектов"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в мае 2023 года совместно со специалистами Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) заблокировал 186 фишинговых сайтов, которые распространяли вредоносное программное обеспечение (ПО). Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора.

"Совместно со специалистами НКЦКИ заблокировали 186 фишинговых ресурсов и сайтов, на которых распространялось вредоносное ПО", - говорится в сообщении.

Кроме того, в мае специалисты центра мониторинга устранили 915 нарушений маршрутизации трафика, а также отразили восемь хакерских атак в отношении "систем защищаемых субъектов". При этом отмечается, что специалисты направили 92 бюллетеня безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программных обеспечениях с рекомендациями по устранению.