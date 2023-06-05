Число мест по специальностям для ОПК в колледжах Петербурга выросло на 2 тыс. в 2023 году

Выделено 25,7 тыс. мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Количество мест по специальностям, которые необходимы для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), увеличили в колледжах и техникумах Санкт-Петербурга более чем на 2 тыс. Всего в этом году выделено 25,7 тыс. мест в учреждениях среднего профессионального образования, сообщил заместитель комитета по образованию города Алексей Ерин на пресс-конференции ТАСС в понедельник.

"Всего у нас в этом году 25 725 мест. И для направлений "машиностроение", "судостроение" и "радиоэлектроника", они все связаны с оборонно-промышленным комплексом, на 2 100 мест мы увеличили контрольные цифры приема. <…> Это те направления, которые сейчас востребованы в связи с увлечением гособоронзаказа, у нас предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в несколько смен, полностью загружены, сейчас предлагают достаточно хорошие, достойные условия труда и оплаты", - отметил Ерин.

Для ключевых отраслей промышленного и оборонно-промышленного комплекса в этом году всего выделено более 8,5 тыс. бюджетных мест.

Популярные профессии

По словам заместителя председателя комитета, наиболее популярными направлениями в этом году традиционно будут профессии, связанные с информационными технологиями, с дизайном, также будут пользоваться популярностью специальности, востребованные в оборонно-промышленном комплексе. Это наладчики станков с часовым программным управлением, технологии машиностроения, сварщики.

Директор колледжа банковского дела и информационных систем Никита Златин подтвердил, что востребованные направления - это информационные системы, информационная безопасность, геоинформационные системы. При этом есть спрос на специалистов, которых длительное время подготавливали в небольшом количестве.

"Появилось достаточно новых интересных профессий, которые могут быть интересны как юношам, так девушкам, например, управление качеством промышленной продукции, которое востребовано и в легкой промышленности, и в машиностроении, и в радиоэлектронике. Специалисты, которых практически несколько десятков лет никто не выпускал. Сейчас предприятия практически всех кластеров заинтересованы в таких специалистах", - сказал спикер.

Проект "Профессионалитет"

Директор колледжа Петербургской моды Ольга Коротеева подчеркнула значимость проекта "Профессионалитет". Основная особенность этих программ в том, что они разработаны под запрос работодателей.

"Наши образовательные программы, как правило, сокращены на год. Это позволит интенсифицировать обучение. С другой стороны, более 60% времени студенты проводят в практическом обучении", - сказала Коротеева.

В Петербурге всего 106 колледжей, 66 - из них непосредственно подчиняющиеся исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, в системе комитета по образованию - 38 колледжей.

Проект "Профессионалитет" начал реализовываться 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. На данный момент в проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.