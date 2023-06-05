5 июня, 15:50

В Белгородской области назвали фейком данные о переполненных ранеными военными больницах

По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, все медучреждения области работают в штатном режиме, медики продолжают оказывать экстренную и плановую помощь всем, кто в ней нуждается

БЕЛГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников назвал фейком информацию о переполненных ранеными военнослужащими больницах региона, в связи с чем пациентов якобы выписывают раньше положенного. Все медучреждения работают в штатном режиме, написал региональный министр в своем Telegram-канале.

"В сети распространяется фейк, что наши стационары медицинских организаций переполнены ранеными военнослужащими и по этой причине всех пациентов выписывают раньше положенного. Данная информация абсолютно не соответствует действительности", - написал он.

По словам Иконникова, все медучреждения Белгородской области работают в штатном режиме, медики продолжают оказывать экстренную и плановую помощь всем, кто в ней нуждается. "Доверяйте только официальным источникам информации", - добавил министр здравоохранения региона. 

Теги:
РоссияБелгородская область
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