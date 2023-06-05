В Поволжье ожидаются кратковременные дожди

Температуру воздуха прогнозируют на 1-3 градуса ниже нормы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Неустойчивая погода с температурой воздуха на 1-3 градуса ниже климатической нормы установится в регионах Приволжского федерального округа на текущей неделе. Теплее всего будет в Оренбургской области, где ожидается до плюс 24-29 градусов, сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"На начавшейся неделе погода на территории Приволжского федерального округа будет неустойчивой с кратковременными дождями и с температурой на 1-3 градуса ниже климатической нормы, то есть она будет отставать от июньских значений. Исключение из этой ситуации составит лишь юго-восток региона - Оренбургская область - где температурный фон будет выше нормы", - сказал Леус.

По его словам, в Оренбургской области на этой неделе будет жарко - 24-29 градусов. В Саратовской области воздух прогреется до 27 градусов, осадков не ожидается. На территории Татарстана и Башкортостана возможны грозы, при этом будет тепло: 19-24 градуса.

В остальных регионах округа погода будет прохладнее. Так, в Нижегородской области преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от плюс 17 градусов до плюс 22 градусов, во второй половине недели возможны кратковременные дожди с очаговыми грозами. В Кировской области преобладающая температура воздуха - 15-20 градусов, во второй половине дня возможны кратковременные дожди.

Как сообщает в понедельник пермский Центр геоинформационных систем, в крае завершился период аномально теплой погоды, продолжавшийся с 21 мая по 4 июня. "На этой неделе в Прикамье будет поступать прохладный воздух с северо-запада Европейской территории России, а в конце недели и вовсе ожидается мощное арктическое вторжение, которое приведет к снижению дневной температуры до отметок 10-15 градусов", - рассказали в центре.

Купальный сезон и пожароопасность

На выходных в Саратовской области открылся купальный сезон, вода в Волге прогрелась до плюс 18 градусов. В Татарстане, по данным ГУ МЧС России по республике, уже открыты более 20 пляжей, а всего до 10 июня владельцы запланировали открыть 40 муниципальных пляжей.

Тем временем власти регионов продолжают следить за ситуацией с пожарами. Чрезвычайная и высокая пожарная опасность сохраняется в Самарской области, Удмуртии, Татарстане. В Ульяновской области объявлен желтый уровень опасности, в период по 7 июня местами в лесах сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса. При этом по информации Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 6 июня в регионе местами сохранятся заморозки.