Премия "ТЭФИ- Kids" объявила о старте приема работ участников

Заявки принимают до 14 июля

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Всероссийский телевизионный конкурс "ТЭФИ- Kids" открыл прием работ. Заявки на участие принимаются до 14 июля, сообщили в понедельник в пресс-службе Академии Российского телевидения.

"Академия Российского телевидения объявляет о проведении пятой Российской национальной телевизионной премии в области детского, юношеского, семейного кино и телевидения "ТЭФИ- Kids", - говорится в сообщении.

В премии могут принять участие теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры, объединения, онлайн-платформы, а также федеральные и региональные телевещатели и редакции программ, имеющие эфирное телевещание, вещание посредством спутниковых, кабельных операторов и в интернете.

Жюри конкурса определит победителей в 11 номинациях, в числе которых "Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей", "Лучший полнометражный фильм для детей и семейного просмотра", "Ведущий программы для детей" и другие.

Как уточнили организаторы "ТЭФИ- Kids", к участию принимаются работы, впервые вышедшие в эфир, на онлайн-платформах или в кинопрокат на территории России в период с 1 апреля 2022 по 1 апреля 2023 года. Церемония награждения победителей состоится в театре Et Cetera 23 октября 2023 года.