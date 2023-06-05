В Ингушетии в фестивале народных промыслов приняли участие восемь регионов России

За время фестиваля 40 участников-мастеров провели 60 мастер-классов по различным направлениям

МАГАС, 5 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек стали гостями фестиваля народных промыслов "МыВместе" в Ингушетии, в нем приняли участие представители восьми регионов РФ, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель комитета по делам молодежи республики Адам Мальсагов.

"Сегодня завершился третий и последний день фестиваля народных промыслов, который мы организовали совместно с РОО "Институт развития гражданского общества", Министерством культуры РФ и региональным Минкультуры. В нашем фестивале приняли участие мастера из Республики Чад и таких регионов РФ, как Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Ставрополье, Астраханская и Волгоградская области, а также умельцы из Ингушетии. За эти дни фестиваль успели посетить более 2 тыс. жителей и гостей республики", - сказал Мальсагов.

По его словам, за время фестиваля 40 участников-мастеров провели 60 мастер-классов по различным направлениям.

"В рамках фестиваля были также проведены выставки народного творчества, мастер-классы по национальным танцам, фестиваль патриотической песни, просмотр фильмов патриотической направленности. Проведение подобного мероприятия позволяет нам налаживать связи внутри страны с другими регионами, а также с зарубежными странами, обмениваться опытом и заводить новые знакомства. Кроме того, мы посвятили фестиваль и 31-й годовщине образования нашей республики", - добавил собеседник агентства.

Фестиваль "МыВместе" проходил с 3 по 5 июня на площади Алания возле 100-метровой башни Согласия в административном центре республики.

Территория современной Ингушетии в разное время входила в состав Терской области, Чечено-Ингушской автономной области, Чечено-Ингушской АССР. В 1991 году состоялся всенародный ингушский референдум по вопросу восстановления государственности путем образования Ингушской Республики в составе РСФСР, 4 июня 1992 года было принято решение об образовании республики.