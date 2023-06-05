В ГД внесли законопроекты о рассмотрении всеми военными судами связанных с терроризмом дел

В Верховном суде отметили, что количество таких дел растет

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Верховный суд РФ в понедельник внес в Госдуму пакет законопроектов, согласно которым все окружные и флотские военные суды в рамках своей юрисдикции смогут рассматривать дела, связанные с террористической деятельностью, так как количество таких дел растет. Документы размещены в думской электронной базе.

В настоящее время такие дела рассматриваются 1-м Восточным, 2-м Западным, Центральным и Южным окружными военными судами. В одной из пояснительных записок указано, что в 2016-2017 годах перечень судов, к подсудности которых относились дела о терроризме, был расширен до нынешнего. Но за прошедшее с тех пор время "рост количества рассмотренных окружными военными судами уголовных дел указанной категории продолжился".

"Размер финансовых расходов на проезд и проживание судей, а также иные расходы организационного характера в указанный период составил 48 537 075 рублей (2-й Западный окружной военный суд) и 73 866 745 рублей (1-й Восточный окружной военный суд)", - указывают разработчики.

В связи с этим законопроектами "предлагается возложить рассмотрение дел о преступлениях, совершение которых сопряжено с осуществлением террористической деятельности, на все окружные и флотские военные суды в соответствии с их юрисдикцией". "Принятие такого решения позволит оптимизировать судебную нагрузку на судей, сократить сроки рассмотрения дел данной категории и сократит бюджетные средства на командировочные расходы", - убеждены в Верховном суде.