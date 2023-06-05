5 июня, 16:36

В Краснодарском крае заявили, что в торговых сетях региона нет напитка "Мистер сидр"

В оперативном штабе региона также сообщили, что если продукция поступит в продажу, то будет незамедлительно изъята

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Напиток "Мистер сидр", которым в нескольких регионах России, по предварительной информации, отравились люди, не отгружался в торговые сети Краснодарского края, если продукция поступит в продажу в регионе, то будет незамедлительно изъята.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края со ссылкой на данные департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя региона.

"По данным единой информационной системы, предприятиям региона отгрузка напитка "Мистер сидр" не производилась. И в магазины Краснодарского края он не поступал. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева департамент потребсферы дополнительно направил во все торговые сети региона рекомендации: если продукция, которая стала причиной отравления и гибели людей в Ульяновской области, поступит, немедленно изъять ее из продажи и проинформировать об этом департамент", - говорится в сообщении оперштаба.

  

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РоссияКраснодарский край
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