Более 500 добровольцев приняли участие в едином арктическом субботнике

Жители приполярных и заполярных городов и поселков приводили в порядок популярные места отдыха и прогулок возле своего дома с 3 по 5 мая 2023 года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Около 500 добровольцев в более чем 15 северных городов и поселков приняли участие едином арктическом субботнике, приуроченном ко Дню эколога и всероссийскому "Марафону зеленых дел", собрав около 600 мешков мусора. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба федерального проекта "Чистая Арктика".

"Уборка Арктики - один из главных экологических вызовов. Замедлить негативные процессы, влияющие на природу Крайнего Севера, - в наших силах. Мы сможем заявить об экологической безопасности в Арктике, когда в том числе справимся с большой государственной задачей по ликвидации ущерба, накопленного в прежние годы. Огромный вклад в эту работу вносят волонтеры, объединенные общественным проектом "Чистая Арктика". Тысячи людей из самых разных уголков нашей страны приезжают на Крайний Север, чтобы привести в порядок арктические территории. В мае был дан старт третьего сезона проекта. В планах этого года - охватить в два раза больше территорий российского Севера и вернуть их в экосистему Арктики", - заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, чьи слова приводятся в сообщении.

Жители приполярных и заполярных городов и поселков приводили в порядок популярные места отдыха и прогулок возле своего дома с 3 по 5 мая 2023 года в Ухте, Усинске, Салехарде, Воркуте, Нарьян-Маре, Анадыре, Мурманске, Заполярном, Спутнике (Мурманская область), Норильске, его обособленном районе Кайеркане, Дудинке, Архангельске, Якутске, Кеми, Беломорске, Лоухи (Карелия). В Северодвинске уборка прошла в Ягринском бору, куда пришли участники конкурса "Экософия", который проводит президентская платформа "Россия - страна возможностей".

"Вместе с партнерами из проекта "Чистая Арктика" и Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, активистами движения "Чистое Поморье" и проектного офиса по развитию Арктики мы приехали, чтобы убрать берег Двины. Впечатления самые замечательные - как только ребята принялись за дело, дождь прекратился, и участники с энтузиазмом наполняли мешки. Важно отметить, что в этом году отходов было собрано меньше, чем в прошлом - это значит, что национальный проект "Экология" работает, что эффективно показывает себя просветительская программа, связанная с поведением людей, с отношением к природе, к местам отдыха", - рассказала координатор проекта "Экософия" Евгения Подарина.

Акции, приуроченные к Дню эколога, проводятся уже третий год. В 2022 году в едином арктическом субботнике приняли участие 300 человек из Мурманской, Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Якутии, Красноярского края, Карелии и Чукотки.