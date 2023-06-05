Более 2 тыс. мероприятий пройдет в Подмосковье в летний спортивный сезон

Жители региона смогут поиграть с отечественными футболистами - Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Андреем Тихоновым и многими другими

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. спортивных мероприятий планируется провести в Московской области до конца сентября. Ожидается, что участие в них смогут принять почти 2 млн человек, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Этот период длится с 1 мая по 30 сентября, в течение него запланировано 435 региональных и 1,7 тыс. муниципальных мероприятий. В общей сложности они охватят почти 2 млн человек. В регионе есть хорошие практики спортивных событий с участием звезд - Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Сергея Карякина. В этих турнирах традиционно принимают участие талантливые юные спортсмены. Насыщенный спортивный календарь сформирован и для жителей старшего возраста, а также людей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

Спортивная программа

В материале отмечается, что большая спортивная программа пройдет в городских парках. В частности, там состоится 2-й шахматный турнир "Кубок Сергея Карякина". Также парки примут День физкультурника 12 августа - участников ждут соревнования в рамках проекта "Физкульт парк". Кроме того, в парках и на набережных организована серия тренировок - бесплатные дружеские старты на 5 км с фиксацией времени. Их проводят волонтеры каждую субботу. К участию в проекте "5 верст" присоединились уже более 5 тыс. человек. В 17 локациях планируется провести более 800 таких забегов.

"Московская область - регион спортивный. Для нас очень важно, особенно в летние каникулы, уделять внимание тому, что востребовано у детей, подростков и взрослых - спортивным мероприятиям. Мы видим большой интерес к этому", - приводятся в материале слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что летом продолжится серия игр в рамках губернаторского проекта "Выходи во двор". Жители региона смогут поиграть с отечественными футболистами - Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым, Андреем Тихоновым и многими другими. В августе пройдут турниры: с 7 по 12 августа - в Красногорске "Кубок Александра Овечкина" по хоккею, с 21 по 22 августа - в Химках "Кубок Игоря Акинфеева" по футболу, 26 августа - "Кубок Давида Берлина" в Ногинске по стритболу.

"На "Кубок Игоря Акинфеева" уже заявились команды из Белоруссии, Узбекистана. Мы хотим провести финал на "Арене Химки". "Кубок Александра Овечкина" в этом году пройдет в интересном формате. Помимо того, что он уже себя зарекомендовал как лучший турнир среди ребят 2011 года рождения и все команды с огромным удовольствием к нам едут, мы впервые проведем международные соревнования по киберхоккею. Идея принадлежит самому Александру. Здесь могут принять участие ребята из любой страны, при этом финал, который состоится в Красногорске, будет комментировать сам Александр Овечкин. Что касается "Кубка Давида Берлина", то он возвращается в Ногинск, мы хотим его провести на центральной площади, которую откроют после реконструкции. Совместим два праздника", - привели в тексте слова министра физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрия Абаренова.