Эвакуированным жителям белгородского приграничья предоставят кредитные каникулы

Все пострадавшие также получат разовые выплаты со стороны правительства РФ

БЕЛГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Банки предоставят кредитные каникулы жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые были временно отселены из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

"Будут предоставлены кредитные каникулы. Был разговор с руководителем Центрального банка России [Эльвирой Набиуллиной]. Сегодня-завтра мы уже увидим решение вопроса. Поддержка есть", - сказал губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что муниципальным служащим и работникам бюджетных учреждений, эвакуированным в связи с обстрелами ВСУ, сохранят заработные платы. Сейчас власти решают вопрос с трудоустройством людей. "Начинаем с сегодняшнего дня в ПВР предлагать работу. Работы много в Белгороде и в других городах, населенных пунктах области. Предприятия ждут вас, все зависит от вашей квалификации", - сказал Гладков и добавил, что все пострадавшие также получат разовые выплаты со стороны правительства РФ.