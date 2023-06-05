5 июня, 16:49

Минтруд предложил ускорить пенсионерам-северянам выплату компенсации проезда на отдых

В ведомстве считают необходимым установить срок принятия решений по этому вопросу пять дней

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минтруд предложил сократить срок принятия решения о выплате компенсации пенсионерам-северянам стоимости проезда к месту отдыха в два раза - с 10 до пяти рабочих дней. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Минтруд предлагает сократить с 10 до пяти рабочих дней срок принятия решения о компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории России неработающим пенсионерам-северянам к месту отдыха и обратно. Соответствующий проект постановления размещен на общественное обсуждение", - рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или по инвалидности, а также проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов проезда по России к месту отдыха и обратно один раз в два года.

"Выплата компенсаций за проезд к месту отдыха и обратно для пенсионеров-северян - востребованная мера поддержки. В прошлом году такую помощь получили более 233 тыс. человек. Реализация принципов социального казначейства и развитие информационных систем позволяют сократить вдвое сроки оформления этой выплаты", - цитируют в сообщении статс-секретаря - замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова. 

© Информационное агентство ТАСС
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