В Великом Новгороде на дне реки Волхов нашли артефакты X века

Самые ценные из них будут выставлены в музее Великого моста

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты Российской академии наук (РАН) под руководством научного сотрудника Центра подводного археологического наследия Института археологии РАН Айвара Степанова нашли на дне Волхова в Великом Новгороде артефакты X века. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Новгородского университета.

"В этом году мы начали с того, что проходим мощный "стерильный слой", который накопился над руинами ряжевого моста. Глубина раскопа уже составляет более двух метров. Там течения нет, мутная вода, сложно обнаружить мелкие предметы. Пока мы нашли дирхем [арабская серебряная монета, введенная в обращение в конце VII века], весовую гирьку X века и фибулу [застежка для одежды, одновременно служащая украшением], несколько фрагментов керамики. Она круговая, но очень ранняя" - поясняют в пресс-службе.

В этом году археологические исследования на дне Волхова проводились в течение мая. Самые ценные артефакты, найденные на дне Волхова, будут выставлены в музее Великого моста.

Великий мост - общее название мостов через Волхов, существовавших в Новгороде с XII века до 1944 года.

Первой переправой на этом месте стал деревянный мост, впервые упомянутый в Новгородской первой летописи под 1133 годом в связи с ремонтом. Он связывал Новгородский детинец и Ярославово Дворище. В то же время написано, что мост уже чинили, а значит его построили раньше. Мост на деревянных свайных опорах, вдоль которого располагались различные лавки, являлся важнейшим публичным пространством Новгорода, местом торговли, общественных собраний и казней.