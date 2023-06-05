Более 700 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по благоустройству

По итогам голосования в 2024 году построят 34 сквера, 11 пешеходных зон и площадей, 5 парков и 6 набережных

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Почти 720 тыс. жителей Московской области приняли участие в III Всероссийском голосовании по благоустройству. По итогу опроса отобрано 56 территорий для благоустройства в 2024 году, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

"У нас кратно растет количество участников голосования. В 2021 году в первом Всероссийском голосовании приняло участие порядка 300 тыс. человек, в 2022-м - более 353 тыс. проголосовавших, в этом - более 717 тыс. жителей Московской области. Это более 111% выполнения планового показателя. Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, потому что именно участие граждан позволяет нам выбирать наиболее востребованные территории", - сказал он.

Как пояснили в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья, по итогам голосования из 248 представленных объектов отобрано 56 территорий для благоустройства в следующем году. Среди них 34 сквера, 11 пешеходных зон и площадей, 5 парков и 6 набережных.

Также в министерстве рассказали, что в каждом округе-участнике были организованы волонтерские штабы. В работе по информированию принимали участие свыше 2 тыс. волонтеров.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".