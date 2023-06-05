Россия и Куба создали межведомственную группу для сотрудничества в сфере образования

Она предполагает взаимодействие в области общего, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, организации отдыха и оздоровления детей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минпросвещения России и Министерство образования Республики Куба договорились о создании межведомственной рабочей группы по сотрудничеству, сообщили журналистам в пресс-службе российского министерства.

Отмечается, что в понедельник в Государственном университете просвещения министр просвещения России Сергей Кравцов встретился с министром образования Республики Куба Наймой Ариатной Трухильо Баррето и министром высшего образования Республики Куба Вальтером Балуха Гарсией.

"В завершение встречи состоялась торжественная церемония подписания документа о создании Межведомственной рабочей группы по сотрудничеству между Министерством просвещения РФ и Министерством образования Республики Куба", - говорится в сообщении.

Документ предполагает сотрудничество в области общего, среднего профессионального и соответствующего дополнительного профессионального образования, организации отдыха и оздоровления детей.

В ходе встречи Кравцов также представил кубинским коллегам достижения российской системы образования, рассказал о создании Федеральной государственной информационной системы "Моя школа" и деятельности образовательного центра "Сириус", направленную на развитие талантов детей. "Мы готовы поделиться с коллегами с Кубы теми возможностями, которые есть у нас, и нам также важно видеть опыт других стран, развиваться самим и поддерживать дружескую "соревновательность", - отметил он.